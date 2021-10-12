الخارجية تدعو انقرة الى تخفيف القيود للعراقيين الراغبين بالسفر

2021/10/12 | 10:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، نظيرتها التركية إلى تخفيف قيود السفر على العراقيين الراغبين بالسفر الى انقرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (12 تشرين الاول 2021)، إن وزير الخارجية فؤاد حسين التقى نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في العاصمة الصربيّة بلغراد، على هامش مشاركته في اجتماع مجموعة دول حركة عدم الانحياز والاحتفال بالذكرى الـ60 لعقد المؤتمر الأول للحركة".

واضاف البيان، أن "الوزير العراقي دعا خلال اللقاء إلى تخفيف قيود السفر وتسهيل منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين الراغبين في زيارة أنقرة".

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