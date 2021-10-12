الغلاي: تسلمنا 119 شكوى والنتائج النهائية بعد البت بالطعون

2021/10/12 | 10:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مفوضية الانتخابات بدء عملية تقديم الطعون، على نتائج الانتخابات، مشيرة الى أن مهلة تقديم الطعون تستمر لمدة ثلاثة ايام اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي إن 25 شكوى على الاقتراع الخاص، و94 شكوى على الاقتراع العام، قد وصلت الى المفوضية، لافتة الى أنه بموجب المادة 20 من القانون الانتخابي فان المفوضية تتولى الاجابة عن الطعون المقدمة اليها أو الى الهيئة القضائية للانتخابات خلال مدة لا تزيد عن سبعة ايام عمل من تاريخ ورود الطلب، فيما تبت الهيئة القضائية للانتخابات في الطعن خلال مدة لا تزيد عن عشرة ايام عمل من تاريخ اجابة المفوضية على الطعن.



وتابعت الغلاي انه من المقرر بعد اكتمال كل الاجراءات الادارية الاعلان والمصادقة عن اسماء أعضاء مجلس النواب المقبل.

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