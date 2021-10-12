لا تلمني يا عاذلي... - محمد الحنفي

2021/10/12 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي إن اللوم...عندما يصير...بئيسا...لا يكون...إلا من خصم...لئيم...والعاتيات...عندما تجرف...كل الأمنيات...لا يصير...من بعد جرف الأماني...إلا ضياع...طريق المجد...طريق حب الحياة...فلا يتبقى...لأي كلام...إلا طريق اليأس...من أي عمل...في هذي الحياة...°°°°°°لا تبالغ...يا لائمي...في لومك لي...عن أمور...داستها الطقو ......





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