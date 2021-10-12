تعرف على نتائج السادس ابتدائي (الدور الثاني) لتربية الكرخ

2021/10/12 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم)، اليوم الثلاثاء، نتائج امتحانات السادس الابتدائي/ الدور الثاني لتربية الكرخ الثانية .

ويمكن معرفة النتائج من خلال الضغط، على الرابط التالي:

https://drive.google.com/drive/folders/16VMjwIivgVEj2BIsRzaaiIoffDxgB3YK?usp=sharing

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