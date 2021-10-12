2021/10/12 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متى تنخفض درجات الحرارة..تعرف على طقس العراق - عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متى تنخفض درجات الحرارة.. تعرف على طقس العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متى تنخفض درجات الحرارة.. تعرف على طقس العراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).