العراق يطالب تركيا بتخفيف قيود السفر وتسهيل منح سمات الدخول للمواطنين

2021/10/12 | 10:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد طالبت الخارجية العراقية، الحكومة التركية، بتخفيف قيود السفر وتسهيل منح سمات الدخول للمواطنين.وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو ، في العاصمة الصربيّة بلغراد، على هامش مُشاركته في اجتماع مجموعة دول حركة …

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