2021/10/12 | 10:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / تعرض منزل رئيس اللجنة العلمية لكوفيد 19 في ميسان الدكتور "حيدر سعدون" ، الى اطلاق نار في مدينة العمارة مركز المحافظة".وقال مصدر طبي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / :" ان مجهولا يستقل دراجة نارية قام بفتح النار على منزل الدكتور سعدون ولاذ بالفرار".واشار المصدر :" الى ان الكوادر الطبية في مستشفى الشهيد الصدر ستنظم وقفة احتجاجية على خلفية الحادث ، مطالبة الجهات الامنية بالكشف عن الجناة وتوفير الحماية للكوادر الطبية"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. تعرض منزل رئيس اللجنة العلمية لكوفيد 19 في ميسان الى اطلاق نار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. تعرض منزل رئيس اللجنة العلمية لكوفيد 19 في ميسان الى اطلاق نار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).