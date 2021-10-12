فضية وبرونزية للعراق ببطولة العالم لرفع الاثقال للشباب في السعودية

2021/10/12 | 10:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نال الرباع العراقي عمار ربيعاوي فضية وبرونزية للعراق ببطولة العالم لرفع الاثقال للشباب التي تختتم اليوم الثلاثاء في السعودية.وحقق ربيعاوي فضية وزن 102 كغم للنتر برفعه 185 كغم وبرونزية المجموع ورصيد 334كغم.وفاز الكازاخستاني بيكبولات بالذهبيات الثلاث لوزن 102 كغم، بعد رفعه لـ155 في الخطف و 200 في النتر ورصيد355 في المجموع.ونال التركي تانير كاجلار فضيتي الخطف والمجموع برفعه 152 كغم ورصيد 337، والبولندي سيزمون كواسكي فضية الخطف برفعه لـ151كغم./انتهى3

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