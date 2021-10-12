2021/10/12 | 10:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن القبض على سارق ومنتحل صفة وتاجر مخدرات في بغداد.وذكر اعلام القيادة في بيان، ان “قوة من شرطة بغداد فوج طوارئ بغداد الحادي عشر وبفريق عمل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال تاجر مخدرات وآخر سارق في بغداد المركز الخبري الوطني.

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