مايكروسوفت: قراصنة إيرانيون استهدفوا شركات متخصصة في تكنولوجيا الدفاع في الولايات المتحدة

2021/10/12 | 10:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة مايكروسوفت أن قراصنة يشتبه في ارتباطهم بإيران استهدفوا شركات متخصصة في تكنولوجيا الدفاع في الولايات المتحدة وإسرائيل وموانئ في دول خليجية.

وقالت الشركة في بيان، إن القراصنة اخترقوا حسابات تابعة لشركات أمنية في الولايات المتحدة، بما في ذلك شركات مرتبطة بتصنيع أقمار اصطناعية وطائرات مسيرة ورادارات.

واكد مركز مايكروسوفت لاستخبارات التهديدات إنه تم اختراق أكثر من 250 حسابا من حسابات مايكروسوفت مرتبطة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الإسرائيلية من خلال نشر واسع النطاق لكلمات المرور.

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