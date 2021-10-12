اسعار النفط العالمية تقفز لتلامس 84 دولاراً للبرميل في اعلى سعر له منذ 7 سنوات

2021/10/12 | 10:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار النفط ارتفاعا جديدا في الأسواق العالمية لتواصل تحقيق المكاسب على مدى عدة أسابيع.وارتفع خام برنت بمقدار دولار واحد واثنين وثلاثين سنتا ليصل الى ثلاثة وثمانين دولارا وواحد وسبعين سنتا للبرميل في حين ارتفع الخام الأميركي بنسبة اثنين … Readmore

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