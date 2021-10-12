العراق يحصد ميداليتين فضي وبرونزية ببطولة العالم لرفع الاثقال

2021/10/12 | 10:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نال الرباع العراقي عمار ربيعاوي فضية وبرونزية للعراق ببطولة العالم لرفع الاثقال للشباب التي تختتم اليوم الثلاثاء في السعودية.وحقق ربيعاوي فضية وزن 102 كغم للنتر برفعه 185 كغم وبرونزية المجموع ورصيد […]

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