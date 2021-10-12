2021/10/12 | 10:53 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقوس الخطر يدق..الاندية العراقية تواجه الايقاف والآسيوي يرفض التمديد

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن الاتحاد الآسيوي للعبة رفض التمديد واعطاء مهلة جديدة للاندية المديونة لعدد كبير من اللاعبين والمدربين، والتي شارفت على الانتهاء بعد ثلاثة ايام .

وقال أمين سر الاتحاد محمد فرحان، إن الاتحاد العراقي لكرة القدم بعث برسالة للإتحاد الآسيوي يطلب فيها تأجيل آخرموعد للتسديد، إلا أن الرد وصل بالرفض والابقاء على المهلة السابقة وهي الخامس عشر من الشهر الحالي .

وأوضح أنه وبعد هذا الرفض الآسيوي سيكون عدد كبير من الاندية الممتازة مهددة بعدم ممارسة انشطتها الكروية، وبالتالي سينعكس ذلك على منافسات الدوري الممتاز واستمراريتها في المراحل المقبلة.

وأضاف أن العقوبة ستشمل ايضا مشاركة الاندية العراقية في المنافسات الآسيوية للاندية، وهذا ما لانتمناه أبداً ونأمل أن تجد الاندية الحلول المناسبة لتفادي العقوبة.

يذكر ان ستة عشر نادياً مديونة للاعبين ومدربين سبق لها أن رفضت تسليم مستحقاتهم مما دعا اللاعبين والمدربين باسترداد حقوقهم برفع شكاوى قضائية كسبوها ضد الاندية للاتحاد الاسيوي .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناقوس الخطر يدق.. الاندية العراقية تواجه الايقاف والآسيوي يرفض التمديد) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناقوس الخطر يدق.. الاندية العراقية تواجه الايقاف والآسيوي يرفض التمديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).