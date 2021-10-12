2021/10/12 | 10:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بمتهمين اثنين زورا سند عقار بقيمة عالية جداً غربي بغداد.وقالت الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مكتب مكافحة إجرام المنصور تمكن من القاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد..اعتقال متهمين بتزوير سند عقار بقيمة 600 ألف دولار المركز الخبري الوطني.

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