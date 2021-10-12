العامري يعلن موقفاً من نتائج الانتخابات

2021/10/12 | 11:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علق زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الثلاثاء، بشأن نتائج الانتخابات التشريعية 2021.

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وقال العامري في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (12 تشرين الأول 2021)، "لا نقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن وسندافع عن اصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة".

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