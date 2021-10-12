نائب كردي سابق: المقاطعة الكبيرة للإنتخابات كشفت زيف ادعاءات الطبقة السياسية بأن الشعب يريد الانتخابات

2021/10/12 | 11:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب السابق هوشيار عبدالله ان

المقاطعة الكبيرة للانتخابات أوصلت

رسالة للعالم بأن الشعب يريد اسقاط هذا

النظام وليس اعادة انتخابه.

وقال عبدالله الذي امتنع عن الترشيح، في

تغريدة نشرها اليوم، ان :"

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