كورونا تقضي على 5 ملايين انسان وتصيب اكثر من 238 مليونا في انحاء العالم

2021/10/12 | 11:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية،

بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس

كورونا حول العالم تجاوزت الـ 238 مليون

إصابة.

وأوضحت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها

عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم

الثلاثاء، أن "

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