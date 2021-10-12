المفوضية: البدء باستقبال الطعون بنتائج الانتخابات

2021/10/12 | 11:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، باب تقديم الطعون بنتائج الانتخابات، محددة الجهات التي تستقبل الطعون.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح تابعه NRT عربية، (12 تشرين الاول 2021)، إن "المتضرر من قرار مجلس المفوضين بإعلان النتائج الأولية للتصويت العام والخاص يحق له تقديم الطعن بذلك القرار بحسب قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019 للمادة 20 الذي أعطى حق الطعن للحزب السياسي أو المرشح بقرار مجلس المفوضين خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر نتائج الانتخابات".

وأضافت الغلاي، أن "المتضرر يحق له تقديم الطعن الى المكتب الوطني أو مكتب المحافظة أو أي مكتب انتخابي للمفوضية أو مكتب هيئة الإقليم أو بصورة مباشرة الى الهيئة القضائية".

وأشارت إلى أن "مجلس المفوضين يتولى الإجابة على طلبات الهيئة القضائية للانتخابات، واستفساراتها بشأن الطعون خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ ورودها إليها".

وأكد الغلاي، أن "الهيئة القضائية للانتخابات تبت في الطعن المقدم خلال مدة لا تزيد على 10 أيام من تاريخ إجابة مجلس المفوضين على الطعن".

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، يوم أمس الاثنين، النتائج الانتخابية التي تمثل التصويتين العام والخاص.

وقال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل في تصريح صحفي، إن "نقل نتائج الانتخابات من عصا الذاكرة تم يدوياً لضمان الدقة بنسبة 100%"، لافتا إلى أن "النتائج المُعلنة تمثل التصويتين العام والخاص".

وأضاف جميل، أن "النتائج أولية لوجود طعون وشكاوى للنظر فيها"، مبينا أن "مجموع الشكاوى بلغ 95 للتصويت العام و25 للتصويت الخاص".

وأشار إلى أن "مفوضية الانتخابات ستستمر بتلقي الطعون لمدة 3 أيام"، مؤكدا أن "حسم الطعون والنظر بها سيتم بعد أسبوع من تقديمها".

N.A

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