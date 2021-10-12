2021/10/12 | 11:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت مديرية شرطة محافظة أربيل، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص في خلاف على مبلغ أجرة نقل سيارة “تكسي” في قضاء بنصلاوة.وأوضحت المديرية في بيان، أن قسم شرطة منطقة سهل أربيل تلقى بلاغا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلاف على أجرة تكسي..



مقتل مواطن في أربيل المركز الخبري الوطني.

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