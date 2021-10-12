انفوغراف: ارتفاع الحرارة في 8 محافظات خلال الايام المقبلة

2021/10/12 | 11:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة غداً في 8 محافظات.

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