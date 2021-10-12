اليوم.. بدء الدوام الحضوري في جامعات العراق

2021/10/12 | 11:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

بدأ، صباح اليوم الثلاثاء، الدوام الرسمي الحضوري في الجامعات العراقية وسط إقبال ورغبة كبيرة من الطلاب.

وقال رئيس جامعة بغداد، منير السعدي في تصريحات صحفية، تابعها "ألترا عراق"، إن "هناك إقبالًا كبيرًا من الطلبة ورغبة بالعودة إلى الدوام الحضوري"، مبينًا أن "الجامعات وفرت كل ما يتعلق بشروط الصحة والسلامة".

وأضاف أن "جامعة بغداد هيأت الورش والمختبرات ومتطلبات الدراسة والعمل للقيام بحملة كبيرة لإدامة الأقسام الداخلية لسكن الطلبة وتم توسيع عدد المجمعات إضافة إلى زيادة عدد الأسرّة".

ووجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رسالة إلى الجامعات والكليات الحكومية والأهلية وإدراتها وهيئاتها التدريسية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "التزامًا بالتقويم الجامعي للعام الدراسي 2022/2021، تهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات والكليات الحكومية والأهلية وإداراتها وهيئاتها التدريسية التفاعل المسؤول والعالي مع العام الدراسي الجديد والاهتمام ببرامج الدراسات الأولية التي تتوزع على جميع مجالاتها الأكاديمية".

وأضافت، "وتعزيزًا لارتباط تخصصاتها بخدمة المجتمع ومسارات التنمية فإن وزارة التعليم حريصة كل الحرص على توظيف الإمكانات المتاحة لاستقبال أبنائها الطلبة وتحقيق أهدافها على مستوى الخدمات التعليمية والأساليب المعتمدة التي تقتضيها طبيعة وفلسفة البرامج العلمية في ضوء آليات الدوام التي أقرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وتابعت، "وانطلاقًا من خصوصية هذا العام الدراسي في إدارة المستجدات والانفتاح على العالم فإن الجامعات العراقية تمتلك وضوحًا ورؤية في توفير بيئة إيجابية للتحصيل العلمي ومرونة إجرائية تراعي المتطلبات الجامعية وتستوعب المتغيرات بهدف تكييف حالاتها وتوظيف معطياتها في مصلحة الأداء المؤسسي والتطوير الأكاديمي".

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