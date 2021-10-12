2021/10/12 | 11:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرضت مواقع لفصائل مسلحة تابعة لإيران في مدينة البوكمال شرق سوريا إلى غارات جوية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد بأن انفجارات عنيفة ضربت منطقة البوكمال على الحدود السورية العراقية، والتي تنشط فيها فصائل موالية لإيران، تزامناً مع تحليق طيران مسير في الأجواء.



وصعّدت طائرات مسيرة مجهولة، من ضرباتها مستهدفة قوات إيرانية وتلك التابعة لها قرب الحدود السورية – العراقية في منطقة غرب الفرات، وفق المرصد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غارات مجهولة تستهدف فصائل مسلحة موالية لإيران في البوكمال) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غارات مجهولة تستهدف فصائل مسلحة موالية لإيران في البوكمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).