العامري: لن نقبل بنتائج انتخابات مفبركة وسندافع عن أصوات مرشحينا

2021/10/12 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الثلاثاء، على ان التحالف لن يقبل بنتائج الانتخابات النيابية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما لفت الى انه سيدافع عن أصوات مرشحيه.وقال العامري في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه أن "تحالف الفتح لن يقبل بنتائج الانتخابات النيابية المفبركة التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".ولفت الى ان " التحالف سيدافع عن اصوات مرشحيه".يذكر ان تحالف الفتح حصد 14 مقعدا برلمانياً بحسب نتائج المفوضية التي اعلنتها يوم امس الاثنين.

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