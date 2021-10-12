بغداد اليوم تنشر أسماء الفائزين بمقاعد البرلمان في جميع أنحاء العراق – عاجل

2021/10/12 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم)، اليوم الثلاثاء، اسماء الفائزين في الانتخابات النيابية في جميع أنحاء العراق.

-بغداد/الرصافة

الدائرة الأولى/الرصافة

علاء سكر سرحان جارالله الدلفي

زياد طارق عبدالله حمد الجنابي

أحمد جاسم صابر محمد الأسدي

الدائرة الثانية/الرصافة

حاكم عباس موسى الزاملي

حسن كريم مطر شمخي الكعبي

موحان هاشم ثعلب شبيب الساعدي

الدائرة الثالثة/الرصافة

علي فضالة حسن حمود الفريداوي

جبار رمضان لفته علي البصيوري

فراس حسين كاظم طاهر الفرطوسي

الدائرة الرابعة/الرصافة

قيس غميس حسين دوهان الفرطوسي

حسين علي حسين كماش الكناني

باقر كاظم ناصر جبر السعدي

الدائرة الخامسة/الرصافة

مهند جبار عذاب سالم الخزرجي

لبنى عبدالعزيز محمد حسين اللامي

سعيد عبيد كاظم خليفه الموسوي

الدائرة السادسة/ الرصافة

عائشه غزال مهدي مضعن المساري

علي حسين علوان كاظم الساعدي

محمد حسن راضي سعود القدري

عباس الجبوري

الدائرة السابعة /الرصافة

صفاء عبدالنبي جبر سدخان التميمي

محمد سعدون حاتم صيهود السوداني

محمد شياع صبار حاتم السوداني

ابتسام التميمي

الدائرة الثامنة/الرصافة

أحمد سليم عبدالرحمن علي الاحمدي

ثائر عبدالجليل حيال جوده الشويلي

عبدالله حسن عبد سلمان الياسري

الدائرة التاسعة/ الرصافة

عطوان سيد حسن ثامر العطواني

ستار جبار عبدالله حسن العتابي

جواد احمد راضي علي الموزاني

ابتسام سويلم عويد وحيد البديري

الدائرة العاشرة/الرصافة

حسام غازي عباس جابر السعدي

علي فيصل فهد فياض الفياض

محمد فاضل جاسم محمد الدليمي

-بغداد/ الكرخ

الدائرة/11

عاليه نصيف جاسم عزيز العبيدي

مهدي غضبان عنب فجر الخيكاني

تقي ناصر ماجد تقي الفرجالله

الدائرة/12

غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر الكزنزاني

علي يوسف حمود ناجي الموسوي

علي حسن عبدالهادي عبدالكريم الساعدي

الدائرة/13

محمود حسين مطلك شلش القيسي

طلال خضير عباس كعيد الزوبعي

كريم يوسف حسن علي البوسوده

الدائرة/ 14

وحده محمود فهد عبد الجميلي

سردي نايف عباس سردي البومحي

حيدر عبدالكريم خلف محمد الغضباوي

الدائرة/15

حيدر ماضي عبود سرحان العامري

ليلى مهدي عبدالحسين هادي التميمي

حسين هاشم بكر حسين العامري

سهيله نجم عبدالله جاسم السلطاني

الدائرة/16

ليث مصطفى حمود جزاع الدليمي

محمود داود سلمان موسى المشهداني

احمد اسماعيل ابراهيم عبدالله المشهداني

الدائرة/17

محمود خلف علي حسن العبيدي

حامد احمد صالح الحسين الكرغولي

سالم سوادي خصاف حسين الغراوي

-كربلاء المقدسة

الدائرة الأولى

طارق كطيفة

شيماء السعيدي

نفوذ الموسوي

فراس المسلماوي

الدائرة الثانية

ياسر صخيل

حسين الغانمي

آمنة الأسدي

الدائرة الثالثة

محمد جاسم محمد

رائد الفتلاوي

أحمد جواد عباسية

إسراء النصراوي

-كركوك

الدائرة الاولى

شاخوران عبدالله

أوميد محمد

ديلان غفور

صباخ قادر

مهيمن علي

الدائرة الثانية

أرشد الصالحي

كيلان قادر

نجوى حميد

سوسن عبدالواحد

الدائرة الثالثة

محمد تميم

راكان سعيد

وصفي العاصي

-السليمانية

الدائرة الأولى

ريبوار اورحمن وستا

يادكار محمود

نرمين معروف غفور

الدائرة الثانية

بدرية ابراهيم رشيد

بريار رشيد شريف

اسو فريدون

الدائرة الثالثة

جرو حمد شريف

مثنى امين نادر

اريان عزيز احمد

الدائرة الرابعة

سروة عبد الواحيد قادر

سوران عمر سعيد

غريب احمد مصطفى

الدائرة الخامسة

موفق حسين قادر

شوان محمد روستم

سروة محمد رشيد

-دهوك

الدائرة الأولى

جمال أحمد محمد

خالد سليم أمين

خليل غازي

الدائرة الثانية

سكفان يوسف بشار

عمر صالح عمر

عبد الواحد أحمد رشيد

الدائرة الثالثة

موفق شهاب باشا

جيا تيمور عبدال

ايمان عبد الرزاق

-ديالى

الدائرة الأولى

أحمد رحيم الموسوي

رعد حميد الدهلكي

طه ياسين المجمعي

محمد قتيبة البياتي

أسماء حميد كمبش

الدائرة الثانية

همام علي التميمي

صلاح مهدي التميمي

ناهد زيد الدايني

الدائرة الثالثة

برهان كاظم المعموري

سالم إبراهيم العنبكي

نورس محمود العيسى

الدائرة الرابعة

سوزان منصور الدلوي

مضر معن الكروي

أحمد مظهر الجبوري

-الديوانية

الدائرة الأولى

حيدر آلحداد

محمد نوري

باسم الغرابي

انتصار جواد كاظم الغرابي

الدائرة الثانية

ناظم الشبلي

فيصل النائلي

سهام الموسوي

الدائرة الثالثة

جواد البولاني

عباس شعيل

عبير الهلالي

حيدر شيخان

-المثنى

الدائرة الأولى

عبدالعباس جاسم منصور

باسم خزعل خشان

محمد راضي الزيادي

خديجة وادي ميزر

الدائرة الثانية

محمد رسول الرميثي

فالح ساري عبداشي

منى ياسر المكوطر

-ميسان

الدائرة الأولى

أحمد كامل الدراجي

‏محمد جبر الكعبي

‏غصون الفرطوسي

الدائرة الثانية

‏محمود الكعبي

‏جاسم الموسوي

‏زينب الربيعي

الدائرة الثالثة

‏محمد التميمي

‏يوسف النوفلي

‏بهاء النوري

‏منى المحمداوي

الفائز بمقعد المكونات

أسامة كريم البدري

-واسط

الدائرة الاولى

أحمد بدر

سندس

علي غركان

سجاد سالم

الدائرة الثانية

باسم نغيمش

محمد جواد

زينة حسين

الدائرة الثالثة

علي فرج

عدنان برهان

انتصار حسن

محاسن خيري

-النجف الأشرف

الدائرة الأولى:

حسن العذاري

محمد عنوز

هادي السلامي

لقاء آل ياسين

الدائرة - الدائرة الثانية:

محسن النفاخ

عبد الهادي العباسي

حيدر طارق

هديل الرحيمي

-صلاح الدين

الدائرة الأولى

مثنى عبد الصمد السامرائي

شعلان الكريم

خالد الدراجي

هند محمد صالح

الدائرة الثانية

عمار الجبر الجبوري

مهدي تقي الأمرلي

كريم شكور

نازك مهدي

الدائرة الثالثة

أحمد عبد الله الجبوري

هيثم الزهوان

مشعان الجبوري

بشرى القيسي

-أربيل

الدائرة الأولى

نهرو قادر

سيبان عزيز

محمد صديق محمد

الدائرة الثانية

-وزيرة احمد

خدر علي صادق

امانج محمود هركي

الدائرة الثالثة

ريبوار هادي علد الرحمن

فيان عبد العزيز

ليلى اكرم سعيد

الدائرة الرابعة

محمد اسماعيل عمر

مريوان قرني ابراهيم

صباح صبحي

-نينوى

الدائرة الأولى

اخلاص صباح خضر حسين الدليمي

طعمه عبدالله حمادي حنظل اللهيبي

احلام رمضان فتاح اسماعيل الكاكئي

الدائرة الثانية

شريف سليمان علي بلنك الباستكي

كافين سعيد محمد احمد كلي روماني

شيروان جمال خضر خالد الدوبرداني

الدائرة الثالثة

محما خليل قاسم حسن

فيان دخيل سعيد خضر

ماجد خلف حمو مسطو

الدائرة الرابعة

محمد فرمان شاهر سلمان الجبوري

ابراهيم محمد قبو هسام ال عثمان

نايف مكيف شنان دباس الشمري

الدائرة الخامسة

فلاح حسن زيدان خلف اللهيبي

عبدالرحيم جاسم محمد مطلك محمدالمطلك

منصور مرعيد عطيه حمد الجبوري

الدائرة السادسة

ثابت محمدسعيد رضا خضر بشار

وطبان جميل منصور عبدالعزيز الجبوري

خالد سلطان هاشم احمد الطائي

الدائرة السابعة

مزاحم قاسم حمو احمد الخياط

منتهى عبدالوهاب فاضل عباس الفاضل

لقمان نجم احمد نجم الرشيدي

الدائرة الثامنة

يوسف فرج محمد عبدالله السبعاوي

جميل عبد محمود سباك مطاوحي

لطيف مصطفى احمد حسن الورشان

-ذي قار

الدائرة الأولى

علاء الركابي

أميرة العتابي

محمود شاكر

الدائرة الثانية

داود عيدان

غايب فيصل

داخل راضي

مروه رحيم عطية

الدائرة الثالثة

كاظم موسى

عادل حاشوش

عمار مجيد

ابتسام عواد حميدي

الدائرة الرابعة

نيسان عبد الرضا

حسين نعمه وحيل

حيدر كريم محمد

ياس خضير جويد

علا الناشي

الدائرة الخامسة

فلاح حسن

عارف عبد علي

غسان هاشم

هدى ثامر

-الانبار

الدائرة الأولى

محمد ريكان الحلبوسي

مصطفى احمدعرسان مشوط

يحيى غازي عبد اللطيف

سميعة محمد خليفة غلاب

الدائرة الثانية

علي فرحان حميد

اكرم عبد مخلف

فهد مشعان تركي

ابتسام محمد درب

الدائرة الثالثة

هيبت حمد عباس عبد الجبار

سالم مطر عبد حسن

نهلة جبار خليفة

- الدائرة الرابعة

عادل خميس عبد اللطيف

احمد رشيد خلف

اسماء اسامة عبد الرحمن

يونس صعب نجم بطي

-بابل

الدائرة الأولى

أسعد منعم عبد الكاظم

حنان سعيد الفتلاوي

حيدر محمد كاظم

ياسر اسكندر جواد

الدائرة الثانية

نداء حسن ماضي

مصطفى خليل نصيف

صادق مدلول حمد

امير كامل محمد

أحمد فواز مطلك

الدائرة الثالثة

حسين السعبري

علي تركي

ثائر الجبوري

سها باسم عبد الامير

الدائرة الرابعة

سلام الشمري

عدنان فيحان

ثامر ثيبان

مها الجنابي

ياسر هاشم الحسيني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد اليوم تنشر أسماء الفائزين بمقاعد البرلمان في جميع أنحاء العراق – عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد اليوم تنشر أسماء الفائزين بمقاعد البرلمان في جميع أنحاء العراق – عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).