المفوضية تعلن فتح باب تقديم الطعون بنتائج الانتخابات

2021/10/12 | 11:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، فتح باب تقديم الطعون بنتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2021.

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