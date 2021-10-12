اليوم .. الدنمارك بطريقها للتأهل لمونديال قطر ..وانكلترا تنتظر نتيجة مباراة

2021/10/12 | 11:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تقام مساء اليوم مباريات مهمة ضمن المجموعات الاوربية المؤهلة لمونديال قطر 2022.ويحتاج منتخب الدنمارك للفوز على منتخب النمسا اليوم الثلاثاء ليصبح رسميا ثاني منتخب يبلغ نهائيات كأس العالم قطر 2022 من التصفيات وثالث المنتخبات المشاركة بعد قطر وألمانيا.ويتصدر منتخب الدانمارك مجموعته بفارق 7 نقاط على اسكتلندا ويكفيه الفوز على النمسا للتأهل مباشرة.ويضع منتخب إنكلترا قدما ونصف القدم في النهائيات في حال فوزه على منتخب المجر الثلاثاء وانتهاء قمة ألبانيا وبولندا بالتعادل.ويتقدم منتخب إنكلترا بفارق 4 نقاط عن ألبانيا و5 عن بولندا ./انتهى3

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