المملكة المتحدة تزيل 47 دولة من

2021/10/12 | 11:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدءًا من الساعة الرابعة صباحًا يوم الإثنين، قامت المملكة المتحدة بإزالة 47 دولة من "القائمة الحمراء" للسفر، ولم يتبق سوى سبع دول على القائمة الحمراء.الركاب الذين يصلون من إحدى تلك الدول الـ 47، التي تشمل دولًا مثل جنوب أفريقيا وتايلاند، لم يعد يتعين عليهم القيام بالحجر الصحي الذي تفرضه الحكومة

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