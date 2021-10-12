"الميكروباص الشبح".. دلائل ترجح "فبركة" حادث حافلة النيل في مصر

2021/10/12 | 11:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال حادث مزعوم بسقوط حافلة من أعلى أحد الجسور في العاصمة المصرية في النيل يشكل لغزا، في الوقت الذي لم تعثر فيه السلطات على أي دليل يثبت صحة البلاغ الذي تقدم بع أخد المواطنين للشرطة، رغم مرور أكثر من 24 ساعة على الحادث.

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