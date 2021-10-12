هادي العامري: لن نقبل نتائج الانتخابات

2021/10/12 | 11:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علق زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الثلاثاء، بشأن نتائج الانتخابات التشريعية 2021.

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وقال العامري في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (12 تشرين الأول 2021)، "لا نقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن، وسندافع عن اصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة".

وقبل ذلك طالب الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله، "فصائل المقاومة" بالاستعداد، وذلك اعتراضاً على نتائج الانتخابات البرلمانية.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله "أبو علي العسكري" في بيان تابعه "ناس" بعد منتصف ليل الإثنين على الثلاثاء (12 تشرين الأول 2021) "إن ما حصل في الانتخابات التشريعية يمثل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي" وذلك بعدما كشفت نتائج الانتخابات تراجع حظوظ بعض الأحزاب.

العسكري أضاف ان "على الحشد الشعبي أن يحزم أمره ويستعد للدفاع عن كيانه المقدس".

ودعا العسكري تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، وقوى الدولة الوطنية، بزعامة عمار الحكيم، والعقد الوطني بزعامة فالح الفياض، وحركة حقوق بزعامة حسين مونس "الذين سُرِقَت جهودهم" إلى "عدم المهادنة".

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