لقاء بين طالبان ومسؤولين أوروبيين وأميركيين في الدوحة

2021/10/12 | 11:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي وفد من طالبان الثلاثاء في الدوحة مسؤولين أوروبيين وأميركيين، على ما أعلن الاتحاد الأوروبي بينما تسعى الحركة الإسلامية المتشدّدة إلى كسر عزلتها الدولية.وتسعى طالبان إلى نيل اعتراف دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان والحصول على مساعدات لتجنيب البلاد كارثة … Readmore

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