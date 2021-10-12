بغداد..المصادقة على آليات إقراض المشروعات الكبيرة

2021/10/12 | 11:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، مصادقتها على آليات إقراض المشروعات الكبيرة لأكثر من عشرين مليار دينار.وذكر بيان للأمانة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء صادقت على آليات […]

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