أسعار النفط تتراجع بعدة سنتات

2021/10/12 | 11:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ أربعة أيام.ونزل خام برنت ستة سنتات إلى 83.59 دولارا للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس الاثنين في طريقه للارتفاع […]

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