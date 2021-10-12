فصائل سياسية شيعية خاسرة تعلن رفضها نتائج الانتخابات

2021/10/12 | 11:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوى سياسية شيعية خاسرة

بالانتخابات العراقية ، رفضها النتائج

الأولية للانتخابات البرلمانية.

جاء ذلك في بيان صادر عن "الإطار

التنسيقي"، الذي يضم قوى سياسية خسرت

اعداد كبيرة من مقاعدها، أبرزها "ت

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