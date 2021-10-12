2021/10/12 | 11:41 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادي بالديموقراطي الكردستاني: مقتنعون بالنتائج.. أثبتنا وجودنا في سنجار وكركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/12 | 11:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بالديموقراطي الكردستاني: مقتنعون بالنتائج.. أثبتنا وجودنا في سنجار وكركوك) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي بالديموقراطي الكردستاني: مقتنعون بالنتائج.. أثبتنا وجودنا في سنجار وكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).