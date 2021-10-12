بعثة الاتحاد الأوروبي تعلن موقفها من العملية الانتخابية العراقية

2021/10/12 | 11:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيسة راصدي بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات فيولا فون كرامون، الثلاثاء، موقفها من العملية الانتخابية العراقية.

وقالت كرامون، في مؤتمر صحفي اليوم، (12 تشرين الاول 2021)، ان "الانتخابات العراقية تمت إدارتها بشكل جيد، ورصدنا إرسال أكثر من 100 مراقب إضافة إلى 59 دبلوماسيا من الاتحاد الأوروبي".

وأضافت، ان "يوم الاقتراع كان هادئا ومسالما والناخب يدلي بصوته بسهولة، وان حرية التعبير تم احترامها خلال الانتخابات".

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