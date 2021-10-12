بقيمة خيالية.. اعتقال متهمين بتزوير سند عقاري في بغداد

2021/10/12 | 11:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الأمنية، الثلاثاء، من القاء القبض على متهمين اثنين بتزوير سند عقاري بقيمة 600 الف دولار في بغداد.

وذكرت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (12 تشرين الأول 2021)، انه "تمكن مكتب مكافحة إجرام المنصور من القاء القبض على متهمين أثنين لقيامهم بتزوير سند عقاري بقيمة (600) ألف دولار أمريكي ضمن منطقة المنصور حيث تم تدوين أقوالهم وتوقيفهم وفق أحكام المادة 298، 289 من قانون العقوبات".

وأضاف البيان، انه "حين نفذت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد أوامر قبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحلات تجارية ودراجات نارية ودراجات التك تك وضبط عجلات مطلوبة ومتهمين آخرين مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة اجرام بغداد ضمن جانبي الكرخ والرصافة".

واوضح، انه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية اصوليا بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

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