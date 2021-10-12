أمانة مجلس الوزراء تصادق على آليات إقراض المشروعات الكبيرة

2021/10/12 | 11:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، المصادقة على آليات إقراض المشروعات الكبيرة، لأكثر من 20 مليار دينار.

وقالت الأمانة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تمت المصادقة من قبل اللجنة العليا المعنية على إقراض المشروعات الكبيرة التي يكون مبلغ قرضها عشرين مليار دينار صعوداً بحسب مبادرة البنك المركزي".

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