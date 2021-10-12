2021/10/12 | 11:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا بدرجات حرارة ثلاثينية باغلب المناطق.وذكر بيان للهيئة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “طقس يوم غد الاربعاء سيكون في المنطقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراق..



امطار متفرقة في الوسط والشمال المركز الخبري الوطني.

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