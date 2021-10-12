هادي العامري: لا نقبل بنتائج الانتخابات المفبركة.. وسندافع بقوة

2021/10/12 | 11:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

علّق زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الثلاثاء، بشأن نتائج الانتخابات التشريعية 2021.

وقال العامري في بيان مقتضب تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "لا نقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن، وسندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة".

ويوم أمس، أعلنت "الإطار التنسيقي" الذي يضم أطراف سياسية موالية لإيران من بينها تحالف الفتح أحد أبرز الكتل الخاسرة في الانتخابات، الطعن بالنتائج الأولية للاقتراع العام.

بدوره، لوح المتحدث العسكري باسم حركة "كتائب حزب الله" أبو علي العسكري، بتحرك مسلح احتجاجًا على نتائج الانتخابات المعلنة.

وقال العسكري في بيان، "إن ما حصل في الانتخابات بواقع الحال يمثل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث، والتي لا تقل سوءًا عن الاستفتاءات التي أجراها النظام المقبور".

وأضاف، "من منطلق العهد الذي قطعناه لأبناء شعبنا وأمتنا نقول: إننا سنقف بكل حزم وإصرار لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ولن نسمح لأي كان أن يضطهد أو يحاول إذلال أبناء العراق".

ودعا العسكر، من وصفهم "الأخوة في المقاومة العراقية" إلى "الاستعداد لمرحلة حساسة تحتاج منا الحكمة والمراقبة الدقيقة".

وشدد بالقول، "الأخوة في الحشد الشعبي هم المستهدفون الأساسيون وقد دفع عربون ذبحهم إلى من يريد مقاعد في مجلس النواب، وعليهم أن يحزموا أمرهم وأن يستعدوا للدفاع عن كيانهم المقدس".

وختم بالقول، "للأخوة المشاركين في الانتخابات وأخص بالذكر منهم تحالف الفتح بقيادته الشجاعة والحكيمة وتحالف قوى الدولة وسيدهم الحكيم، والأخوة في العقد الوطني وحركة حقوق ورئيسها العزيز حسين مؤنس وبقية الأخوة المخلصين الذين سرقت جهودهم، أقول: تيقنوا لن يضيع حق وراءه مطالب فلا تكلوا ولا تملوا ولا تهادنوا وسيكون الظفر حليفكم".

وتشير النتائج الأولية إلى أنّ تحالف "الفتح" الجناح السياسي للفصائل المسلحة لم ينل سوى نحو 15 مقعدًا ليخسر نحو 30 مقعدًا حققها في انتخابات 2018، مقابل صعود للتيار الصدري الذي حقق نحو 68 مقعدًا.

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