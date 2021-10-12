2021/10/12 | 11:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ناشد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اليوم الثلاثاء، لاعبي المنتخب الوطني بذل اقصى الجهود والفوز بلقاء اليوم لاسعاد شعبهم وجماهيرهم وارساء خطوة جديدة نحو التاهل لمونديال 2022.وبين درجال في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبل مواجهة الأمارات..



درجال يوجه نداء لأسود الرافدين المركز الخبري الوطني.

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