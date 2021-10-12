المسافرة، أو شبابيات حسن عثمان - جابر حسين

2021/10/12 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جابر_حسين المسافرة، أو شبابيات حسن عثمان*.----------------------------------(أنت نور النافذة المفتوحة/علي الحقيقة، علي شجرة العسل/ ومر الزمن دون أن أعرف/ ما إذا لم يبق من السنين الكليمة/ غير بهاء فطنتها/ النعومة التي رافقت غرفة آلامي القاسية.



معذرة لقلبي المسكون بصخب النحل: أنا أعرف أنك، مثل كل الكائنات...



العسل الرائع تلمسين/وتفصلين/ من حجر القمر، من قبة السم ......





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