رياح صحوة التغيير تهب الآن في الدول العربية والعراق - فلاح أمين الرهيمي

2021/10/12 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي لقد هبت رياح التغيير نحو الإصلاح في بعض الدول العربية وشملت مصر والسودان والمغرب وتونس والآن في العراق يجب أن تتخذ من التجربة التونسية وتطبيقها حسب ظروف وطبيعة العراق.



المطلوب من رئيس الوزراء الجديد الذي يحمل راية الإصلاح أول عملية إصلاحية يقوم بها تفكيك النظام القديم وبناء نظام جديد ينسجم مع تطلعات ورغبات وأماني النظام الجديد تمكن رئيس الوزراء الجديد في بناء قاعدة جديدة متينة وقوية يبني ويشيد ......





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