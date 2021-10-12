طالبان: الارهاب الذي صدرناه - الجزء التاسع - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/10/12 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي طالبان : الارهاب الذي صدرناه الجزء التاسع ( حفريات / 4 )23 -كانت الخلافة هي النظام السياسي الذي استقر عليه المسلمون بعد وفاة النبي ، ومهمتها ان تحمل الناس على ان يكونوا اتباعيين لا ابتداعيين ، يتبعون ما ما جاء به النبي محمد من عالم الغيب من معتقدات وعبادات ، وعلى ما ثبته من طقس كان موجوداً ، بعد ان حوله من طقس الى شعيرة دينية كالحج ، وان لا يجيئوا بمعرفة زائدة على ما جاءت ......





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