بعثة الاتحاد الأوروبي: تقرير تقييم العملية الانتخابية سيقدم لمجلس النواب الجديد

2021/10/12 | 11:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

هنأت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، اليوم الثلاثاء، العراق بإنجاز الانتخابات، فيما أشارت الى أن تقرير تقييم العملية الانتخابية سيقدم إلى مجلس النواب الجديد.

يتبع..

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