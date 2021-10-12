2021/10/12 | 11:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف فريق عُماني لاستكشاف الكهوف عن حقيقة حفرة عميقة في قلب صحراء اليمن عُرفت بـ"بئر برهوت" وارتبطت بأساطير وخرافات مرعبة وُصفت بـ"مسكن الجن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وُصفت بـ"مسكن الجن"..فريق عُماني يكشف لـCNN الغموض حول أسطورة "بئر برهوت" في اليمن) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وُصفت بـ"مسكن الجن"..فريق عُماني يكشف لـCNN الغموض حول أسطورة "بئر برهوت" في اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).