2021/10/12 | 12:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوكالة شؤون الشرطة، الثلاثاء، القبض على 13 متهم وبحوزتهم مواد مخدرة في محافظتي البصرة وبابل.وذكر اعلام شؤون الشرطة في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 13 متهماً بحوزتهم مواد مخدرة في البصرة وبابل المركز الخبري الوطني.

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