اجتماع طارئ في بيت المالكي لتشكيل تحالف يواجه كتله الصدر

2021/10/12 | 12:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، بأن اجتماعا عقد يوم أمس، بعد اعلان نتائج الانتخابات، في مقر اقامة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مشيراً الى ان الاجتماع جرى بحضور هادي العامري زعيم تحالف الفتح، والامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، بالاضافة … Readmore

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