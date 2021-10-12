أول تعليق من الفتح بشأن نتائج الانتخابات

2021/10/12 | 12:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الثلاثاء، بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية.

وقال العامري في بيان مقتضب اليوم (12 تشرين الاول 2021)، انه "لا نقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن".

وأضاف: "سندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة".

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