قرار حكومي بشأن إقراض المشروعات الكبيرة

2021/10/12 | 12:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، المصادقة على آليات إقراض المشروعات الكبيرة لأكثر من عشرين مليار دينار.

وقالت الأمانة العامة في بيان مقتضب اليوم، (12 تشرين الاول 2021)، انه "صادقت اللجنة العليا المعنية بـ (إقراض المشروعات الكبيرة التي يكون مبلغ قرضها عشرين مليار دينار صعودا بحسب مبادرة البنك المركزي)".

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