2021/10/12 | 12:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إن تقريرنا سيقدم للبرلمان الجديد (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أشادت بعثة الاتحاد الاوروبي لرصد الانتخابات العراقية، بأجواء العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن تقرير تقييم العملية الانتخابية سيقدم إلى مجلس النواب الجديد.

وقالت رئيسة الراصدين في البعثة فيولا كرامون، خلال مؤتمر صحفي تابعه "ألترا عراق"، إنه "تم رصد إرسال أكثر من 100 مراقب إضافة إلى 59 دبلوماسيًا من الاتحاد الأوروبي"، مؤكدة أن "يوم الاقتراع كان هادئًا ومسالمًا والناخب يُدلي بصوته بسهولة".

وأضافت كرامون، أن "حرية التعبير تم احترامها خلال الانتخابات وسنعود بعد شهرين لتقييم العملية الانتخابية".

وأشارت إلى أن "تقرير تقييم العملية الانتخابية سيقدم إلى مجلس النواب الجديد".

اقرأ/ي أيضًا:

المفوضية: النتائج المعلنة تمثل أصوات الخاص والعام

أسماء النواب الفائزين..



الترا عراق ينشر النتائج الكاملة للانتخابات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعثة الاتحاد الأوروبي تشيد بأجواء الانتخابات: هادئة ومسالمة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعثة الاتحاد الأوروبي تشيد بأجواء الانتخابات: هادئة ومسالمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).